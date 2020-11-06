Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлен в Подмосковье
Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Так, культурные, развлекательные, спортивные и физкультурные массовые мероприятия будут проходить без участия зрителей до 22 ноября.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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