Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлен в Подмосковье

Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, культурные, развлекательные, спортивные и физкультурные массовые мероприятия будут проходить без участия зрителей до 22 ноября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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