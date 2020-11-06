Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от COVID-19

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение перчаток не защищает от заражения коронавирусом, передает «Интерфакс».

По словам эксперта, исследования показали, что вирус не живет на поверхностях и «руками не передается».

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект», — заявил Зверев.

Более того, по его словам, они, наоборот, приводят к заражению другими заболеваниями, так как собирают «кишечные бактерии и грибы», которые погибли бы на руках из-за естественной защиты.

«На перчатках это все остается. На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита», — сказал Зверев.

При этом академик подчеркнул важность ношения масок в общественных местах. Если два стоящих рядом человека надели маски, то риск заражения сокращается до 1-2%.

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