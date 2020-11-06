Инсценировавший распятие акционист на Лубянке арестован на 15 суток

Акциониста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие на Лубянской площади в Москве, арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

«Суд признал Павла Крисевича виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток», — рассказали в суде.

5 ноября мужчина провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке. В окровавленной набедренной повязке он разжег огонь и встал на табуретку, привязав руки к кресту. После этого он был задержан.

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