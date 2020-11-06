Около начальной школы под Парижем задержали человека с ножом
Катерина Медведева
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Полицейские задержали под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Инцидент произошел около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени.
Дарманен поблагодарил правоохранителей «за хладнокровие и быстрые действия». Он добавил, что полицейские оперативно вмешались в ситуацию и задержали «опасного человека».
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