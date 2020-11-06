В Дании норки заразили мутировавшим коронавирусом 214 человек с середины октября, пишет издание Ekstra Bladet.

«С начала июня до середины октября «норочий вариант» коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии», — пишет издание со ссылкой на датский научно-исследовательский институт.

Ранее власти Дании объявили, что уничтожат всех норок в стране — 15-17 миллионов зверьков.

В Дании коронавирусом заразились 52 265, выздоровели 38 263, погибли 733 человека. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

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