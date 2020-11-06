СК: тело бизнесмена Коропова найдено без признаков насильственной смерти
Следователи подтвердили обнаружение тела сооснователя Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря. Об этом говорится на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.
«В результате поисков, тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимеретинского порта», — рассказали в ведомстве.
Тело бизнесмена было доставлено на сушу. Следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее стало известно, что Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в городе Сочи, в ночь на 1 ноября. С того времени его местонахождение не было известно.
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