СК: тело бизнесмена Коропова найдено без признаков насильственной смерти

Следователи подтвердили обнаружение тела сооснователя Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря. Об этом говорится на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

«В результате поисков, тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимеретинского порта», — рассказали в ведомстве.

Тело бизнесмена было доставлено на сушу. Следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в городе Сочи, в ночь на 1 ноября. С того времени его местонахождение не было известно.

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