Сооснователь Skillbox Игорь Коропов найден мертвым

Сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов найден мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора отряда «Лиза Алерт» Марию Лебедь.

«Да, найден погибшим», — сказала она.

Такая же информация появилась и на сайте отряда.

«Найден, погиб. Приносим наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Бизнесмен пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей, в поисках принимают участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего.

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