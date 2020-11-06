В Черном море нашли неопознанное тело мужчины на месте поисков сооснователя Skillbox

В акватории Черного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, нашли неопознанное тело мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

«В акватории Черного моря найдено неопознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что бизнесмен пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей, в поисках принимают участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего.

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