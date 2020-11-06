МВД: жена Навального заявляла врачам, что ему могло стать плохо из-за диет

Жена блогера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за диет.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер», — говорится на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Отмечается, что Юлия Навальная также предположила, что супругу могло стать плохо из-за диет, направленных на снижение веса.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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