Сотрудники ФСБ в Казани разгромили ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу.

«В городе Казань пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»», — сказали в ФСБ.

Подчеркивается, что пять человек задержаны, в их отношении возбудили уголовное дело. Установлено, что они пытались способствовать созданию «всемирного халифата», их деятельность была направлена на свержение власти. Задержанные распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и вербовали мусульман.

В ходе обысков правоохранители изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи и электронных носителей информации,

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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