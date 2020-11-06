В Германии прошли обыски после теракта в Вене

Немецкие правоохранители провели обыски у четырех человек, которые могут быть причастны к теракту в Вене. Пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ.

Обыски прошли в жилых помещениях и офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Шлезвиге-Гольштейне. Подчеркивается, что лица, у которых проходили проверки, не являются подозреваемыми.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, что нейтрализованный преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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