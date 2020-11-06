Вся Сирия осталась без света

Вся Сирия осталась без электричества из-за аварии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии», — сказали в эфире гостелеканала Ikhbariya.

Отмечается, что ведутся работы по восстановлению подачи электричества. Причины аварии не называются.

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