Следователи возбудили дело после пожара в Ельне, где погибли 7 человек

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в городе Ельня Смоленской области, где погибли пять детей и двое взрослых. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности всех погибших установлены. Самому старшему ребенку было 11 лет. По информации следователей, семья не состояла на учете в системе органов профилактики.

В настоящий момент на месте работают следователи и сотрудники отдела криминалистики. Позже будет проведена экспертиза.

Ранее стало известно, что в частном доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25 произошел пожар, из-за чего погибла семья.

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