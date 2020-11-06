Угроза наводнения миновала Петербург

Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы комплекса защитных сооружений открыли.

«Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 02.35 мск 6 ноября», — говорится в сообщении дирекции КЗС.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру также было восстановлено.

Ранее в Петербурге из-за сильного ветра задействовали комплекс защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения. Затворы всех сооружений были полностью закрыты днем 5 ноября.

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