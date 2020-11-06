Под Смоленском из-за пожара погибли семь человек
Максимс Краюшкинс
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В частном доме в городе Ельня в Смоленской области из-за пожара погибли семь человек, включая пятерых детей. Один взрослый госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В пятницу утром в частном доме в Смоленской области в городе Ельня произошел пожар. Погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Еще один взрослый госпитализирован» — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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