В Забайкалье из-за COVID-19 продлили каникулы для школьников

Власти Забайкалья продлили каникулы для младших классов до 15 ноября из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим распространяется на 14 из 35 муниципалитетов, в которых сложилась плохая эпидемиологическая обстановка. Это касается всех школ в Чите, Читинском районе и Агинском Бурятском округе.

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