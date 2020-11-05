Октябрь 2020 года в Европейской части России побил рекорд по высоким температурам

Октябрь 2020 года в Европейской части России стал самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

Отмечается, что средняя температура воздуха более чем на 0,5°C превысила предыдущий рекорд, установленный в 1896 году.

Средняя температура октября в целом по России была преимущественно выше нормы, но уступила рекордам 2008 и 2018 годов.

Как и в предыдущие месяцы, заметно выше нормы (на 4–10°C) была средняя температура в Восточной Арктике, здесь неоднократно были зафиксированы рекорды максимальной температуры воздуха. Однако самым теплым в арктическом регионе был октябрь 2016 года.

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