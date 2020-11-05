Суд оставил под арестом жену расчлененного рэпера Энди Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд проигнорировал ходатайство защиты и оставил в силе решение о продлении ареста Марии Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат женщины Антон Кобит.
«Решение Смольнинского районного суда по продлению содержания под стражей Кохал оставлено в силе», — сказал защитник.
Девушка останется в СИЗО до 30 декабря.
В июле правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Его супруга заявила, что мужчина скончался от передозировки, а она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.
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