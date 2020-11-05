Подросток застрелил ребенка в Тюменской области

В Тюменской области подросток застрелил на охоте 12-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Происшествие произошло 5 ноября вблизи деревни Вармахли Тобольского района.

«13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика. От полученных ран он скончался. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями двух мальчиков своих обязанностей.

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