Подросток застрелил ребенка в Тюменской области
Катерина Медведева
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В Тюменской области подросток застрелил на охоте 12-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Происшествие произошло 5 ноября вблизи деревни Вармахли Тобольского района.
«13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика. От полученных ран он скончался. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями двух мальчиков своих обязанностей.
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