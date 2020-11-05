В Красноярске задержали четверых подозреваемых в убийстве школьницы

На берегу Енисея в районе Коркинского моста в Красноярске обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По подозрению в убийстве были задержаны четверо жителей Красноярска и пригородного Березовского района в возрасте от 19 до 23 лет. По данным регионального ГУ МВД, трое из них ранее были судимы.

По предварительным данным СК, подозреваемые вывезли девушку на берег Енисея, где поссорились с ней и задушили. Потом они сбросили тело в заводь и забросали бытовым мусором и ветками.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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