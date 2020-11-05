Глава НИИ гриппа: кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от человека
Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме», — рассказал специалист.
По его словам, если человек заболел коронавирусом, то ему лучше ограничить контакты с животными.
При этом Лиознов призвал не беспокоиться людей, имеющих дома попугаев, так как эти птицы не могут заразиться инфекцией.
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