Главный пульмонолог Минздрава: треть тестов на коронавирус дают ошибки
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат, передает «Интерфакс».
Авдеев пояснил, что причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала.
«Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал», — сказал эксперт.
Кроме того, результаты теста могут зависеть «от времени взятия материала». Так, на ранних стадиях болезни — больше шанс получить положительный результат.
В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса, 292 летальных исхода и 12 238 выздоровевших. За все время COVID-19 зарегистрировали у 1 712 858 жителей России, скончались 29 509 пациентов, выздоровели 1 279 169.
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