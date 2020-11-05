В Белоруссии завели уголовные дела против администраторов Telegram-канала NEXTA

Управление Следственного комитета (УСК) по Минску возбудило уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов Telegram-каналов, в которых содержатся призывы к участиям в митингах. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«УСК по городу Минску вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по следующим статьям Уголовного кодекса: ст. 293 (организация массовых беспорядков), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)», — говорится в Telegram-канале белорусского СК.

Также в отношении Путило и Протасевича возбудили дело «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

Ранее белорусский суд признал экстремистским Telegram-канал NEXTA.

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