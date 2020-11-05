Самолет потерял трап при вылете из Красноярска

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 1 ноября после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется «Уральскими авиалиниями» для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап.

Уральское Межрегиональное территориальное управление Росавиации начало расследование, ход которого взял на контроль Уральский транспортный прокурор.