Самолет потерял трап при вылете из Красноярска
Бернст Ю.
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» потерял надувной трап при вылете из аэропорта Красноярска, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 1 ноября после вылета из аэропорта Красноярска самолета А-321, который используется «Уральскими авиалиниями» для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап.
Уральское Межрегиональное территориальное управление Росавиации начало расследование, ход которого взял на контроль Уральский транспортный прокурор.