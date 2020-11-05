Развеян миф о пользе чеснока, лука и лимона

Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала мифом резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, эти продукты действительно имеют пользу и их стоит включать в рацион, но не в качестве способных резко улучшить состояние иммунной системы.

Специалист добавила, что аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования.

Провоторова также подчеркнула, что некого способного резко повысить иммунитет особого продукта не существует, его состояние складывается из ряда факторов. Так, человеку нужно построить здоровый и сбалансированный рацион, включающий необходимое количество белков, витаминов и микроэлементов.

Она также напомнила, что при необходимости можно начать принимать какие-либо витаминные комплексы, однако назначать их должен только специалист.

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