В Москве в четверг ожидается до +9°С
Антон Демидов
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В Москве в четверг, 5 ноября, ожидается до +9°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +7...+9°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать +4...+6°С. Ветер подует западный, северо-западный, 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 18 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.