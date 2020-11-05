WP: в США впервые за сутки выявили свыше 100 тысяч новых случаев COVID-19

В США впервые зарегистрировали больше 100 тысяч новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, в 17 штатах, в том числе в Вирджинии, Канзасе, Теннси, был зафиксирован наибольший прирост случаев заражения COVID-19.

За все время с начала пандемии в США выявлено свыше 9,4 млн случаев коронавируса, 232,5 тыс. пациентов умерли.

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