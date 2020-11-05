Число погибших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде увеличилось до двух

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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде погибло уже два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших.

«Всего в автобусе находились 26 человек. Двое погибли, ещё восемь пострадали, одного из них деблокируют, семь доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве.

4 ноября в Великом Новгороде произошло ДТП с участием автобуса, который влетел в здание местного университета.

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