Кадыров заявил, что в России комфортно жить представителям всех религий
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что в России могут комфортно жить представители любой религии.
«Сегодня в нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны», — написал Кадыров.
От имени мусульман он поблагодарил за это руководство России, в частности президента Владимира Путина.
Кадыров добавил, что почти в любой стране существуют религиозные конфликты, Россия является исключением.
Ранее глава Чечни раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.
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