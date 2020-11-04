Путин поручил сократить выбросы парниковых газов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития РФ до 2050 года и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Указ «О сокращении выбросов парниковых газов» размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Распоряжение дано в целях исполнения Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.

Правительство должно не только создать условия для сокращения и предотвращения выбросов, а также увеличить поглощение таких газов.

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