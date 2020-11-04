Врач рассказал, как продезинфицировать зимние перчатки

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, как продезинфицировать зимние перчатки. Об этом сообщает ТАСС.

«В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются», — заявил специалист.

При этом он отметил, что дезинфицировать перчатки не обязательно, их достаточно постирать. Если перчатки сделаны из кожи, то их можно протереть спиртом.

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