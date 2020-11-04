Врач рассказал, как продезинфицировать зимние перчатки
Катерина Медведева
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Главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, как продезинфицировать зимние перчатки. Об этом сообщает ТАСС.
«В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются», — заявил специалист.
При этом он отметил, что дезинфицировать перчатки не обязательно, их достаточно постирать. Если перчатки сделаны из кожи, то их можно протереть спиртом.
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