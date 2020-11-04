Аэропорт в Дели получил угрозы в отношении рейсов на Лондон

В среду, 4 ноября, неизвестные позвонили в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели и заявили, что не дадут самолетам, летящим в четверг в Лондон, добраться до конечного пункта назначения. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

Два рейса авиакомпании Air India («Эйр Индия») должны были направиться в британскую столицу в четверг, 5 ноября. Личности звонивших пока не уставлены, других подробностей также не приводится.

В настоящее время в делийском аэропорту усиливаются меры безопасности.

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