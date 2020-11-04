Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела о нападении на полицию в Татарстане

Кукморский районный суд Татарстана арестовал всех шестерых фигурантов по делу о нападении подростка на районный отдел полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее уже были арестованы трое подозреваемых в причастности к атаке.

Отмечается, что на заседании 4 ноября суд избрал меру пресечения Ильфату Абдуллину, Альфреду Гильмуллину и Рифату Ахмадуллину, они арестованы до 30 декабря.

По информации пресс-службы Верховного суда Татарстана, Абдуллин ранее был осужден по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье, за это он получил 12,5 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч.2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). По этому же делу проходили Гильмуллин и Ахмадуллин, осужденные на 12 и 13 лет колонии.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского.

Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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