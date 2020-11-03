Российская туристка утонула в Турции

Российская туристка утонула в турецкой Анталье, передает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в городе.

«Подтверждаем смерть в результате утопления. Все летальные случаи проверяются на коронавирус. В данном случае он не был подтвержден», — сообщили в дипмиссии.

Ранее в СМИ появилась информация, что 74-летняя россиянка, отдыхающая в Турции, плохо почувствовала себя в воде и потеряла сознание. Спасатели вытащили ее на берег, но спасти женщину не удалось.

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