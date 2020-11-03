В Минздраве заверили, что делают все для контроля над ситуацией с COVID-19

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ведомство делает все возможное, чтобы держать ситуацию с коронавирусом в стране под контролем, передает ТАСС.

Комментируя выступление главы департамента экстренной медпомощи Ирины Куликовой, Кузнецов отметил, что названные ею проблемы сегодня стоят перед системами здравоохранения большинства стран мира.

«Министерство делает все, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем», — заверил помощник главы ведомства.

По его словам, наиболее важная задача системы сейчас заключается в том, чтобы пациенты оперативно получали дополнительную медпомощь, например, компьютерную томографию или лечение в стационарных условиях.

Ранее Куликова заявила, что главными проблемами в борьбе с пандемией в России являются загруженность больниц и дефицит медицинских кадров.

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