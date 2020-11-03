Амбулаторные пациенты с коронавирусом смогут получить лекарства бесплатно

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что пациенты с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, начнут получать бесплатные лекарства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такая опция станет действительна в ряде регионов со следующей недели.

«На следующей неделе по многим препаратам уже начнут пациентам выдавать лекарственные препараты бесплатно. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов», — сказала Максимкина.

Она добавила, что региональные министерства здравоохранения совместно с Минпромторгом определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов. Норматив составил более 7,8 тыс. руб. на пациента.

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