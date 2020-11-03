Россиянин погиб при крушении катера в Анталье

При крушении катера в турецкой Анталье погиб гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генконсульства РФ в Анталье.

По данным турецких властей, судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту находились 32 иностранных туриста, в том числе россияне.

Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи около 10.00 мск и затонуло. Пассажиров высадили на близлежащую отмель до приезда спасателей. Позже туристов доставили на берег.

«В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — уточнили в дипмиссии.

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