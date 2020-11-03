Глава Минюста рассказал подробности о новом КоАП

Новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях станет менее карательным и будет предусматривать больше возможностей выносить предупреждения. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Мы предложили изменить направленность кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения, — уточнил он.

По словам Чуйченко, был поставлен вопрос о необходимости гуманизировать данную систему. В новом кодексе будет больше составов правонарушений, по которым можно будет выплатить штраф с 50% скидкой, а по 360 составам правонарушений в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение (в действующем КоАП - по 258 составам).

Он отметил, что в новом КоАП изменены размеры санкций за ряд правонарушений. Ориентиром этому стала общественная опасность, которую административный проступок составляет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под ноль: новый КоАП позволит стереть историю штрафов