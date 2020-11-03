При стрельбе в Вене пострадали 15 человек
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате серии нападений в Вене, сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на данные медиков.
По данным телеканала, семеро пострадавших получили серьезные ранения.
Мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил эту информацию.
Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом. назвал происходящее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Они также сообщают, что полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.
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