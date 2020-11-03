В сеть попали кадры расстрела прохожих в Вене

В сеть попало видео с места теракта в Вене.

На кадрах видно, как мужчина в белом костюме с закрытым лицом стреляет в прохожего. После этого вооруженный человек бежит в сторону остальных прохожих. Что произошло с ними, на кадрах не видно. Затем преступник возвращается и производит еще несколько выстрелов в раненного.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате стрельбы один человек погиб, несколько серьезно ранены, в том числе полицейский. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Они также сообщают, что полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.

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