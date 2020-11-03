СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены

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Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24.

Телеканал в прямом эфире показал кадры задержания, на которых видно, как одинаково одетые задержанные стоят с поднятыми вверх руками.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате стрельбы один человек погиб, а также несколько серьезно ранены, в том числе полицейский. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

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