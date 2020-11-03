Один человек погиб и несколько ранены при теракте в Вене

__is_photorep_included13344529: 1

Один человек погиб и несколько ранены в результате теракта в Вене, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

В ведомстве рассказали, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен полицией.

В результате стрельбы один человек погиб, а также несколько серьезно ранены, в том числе полицейский.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее терактом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

— В центре Вены запретили остановку общественного транспорта после теракта

— Находящаяся в Вене Анна Нетребко рассказала о стрельбе