В центре Вены запретили остановку общественного транспорта после теракта

Общественный транспорт до окончания спецоперации не останавливается в центре Вены, где произошла стрельба, передает полиция города на своей странице в Twitter.

«Венский общественный транспорт не останавливается временно в первом районе. Оставайтесь в безопасности, избегайте общественных мест», — говорится в сообщении.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент известно о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.