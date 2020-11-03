СМИ: один полицейский погиб при атаке террористов в Вене
Один сотрудник полиции погиб при атаке террористов в районе Шведенплац в центре Вены, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя МВД.
«Террористическое нападение возле Шведенплац... От полученных травм скончался полицейский», — пишет издание.
Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он также сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.
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