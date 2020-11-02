Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом, передает ТАСС.
Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.
«Мы подверглись явной террористической атаке», — сказал Нехаммер.
Министр также призвал жителей Вены не выходить на улицы.
В настоящее время в Вене проводится крупная полицейская операция.
Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.
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