Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом, передает ТАСС.

Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

«Мы подверглись явной террористической атаке», — сказал Нехаммер.

Министр также призвал жителей Вены не выходить на улицы.

В настоящее время в Вене проводится крупная полицейская операция.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

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