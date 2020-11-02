Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан

Австрийские полицейские задержали одного из подозреваемых в стрельбе в Вене. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на МВД Австрии.

Как сообщает канал, пока точное количество человек, участвовавших в нападении, неизвестно.

Спецоперация полиции в центре австрийской столицы продолжается.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

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