Посольство РФ выясняет информацию о россиянах среди пострадавших в Вене

Посольство России в Австрии выясняет, если ли среди пострадавших в результате атаки на синагогу в Вене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

В настоящее время ведется работа над выяснением данных сведений, подчеркнули в дипмиссии.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

— Число погибших при нападениях в Вене выросло до семи человек

— СМИ: напавший на синагогу в Вене подорвал пояс со взрывчаткой