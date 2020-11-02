МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене
Полина Рутковская
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Австрийское министерство внутренних дел не исключает версию террористической атаки на синагогу, сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
По предварительной информации, один из нападавших мертв, второй скрывается, указано в сообщении.
Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.
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