Еще 63 пациента с COVID-19 умерли в Москве

За последние сутки в Москве скончались еще 63 пациента с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

По его данным, у них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 53 летальных исходах от COVID-19 в столице.

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