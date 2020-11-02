Уволен расследовавший гибель группы Дятлова прокурор

Сотрудник Генпрокуратуры Андрей Курьяков, который вел расследование гибели туристической группы Дятлова, был уволен. Об этом сообщает газета «Екатеринбург онлайн».

Известно, что Курьяков занимал должность заместителя начальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

Как сообщает издание, генеральный прокурор России Игорь Краснов наложил на него взыскание из-за заявления Курьякова о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова, которое не было согласовано Генпрокуратурой.

В июле 2020 года Курьяков заявил, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Он сказал, что люди не смогли найти палатку из-за плохой видимости, после того как они покинули ее. По словам сотрудника Генпрокуратуры, группа отдалилась от нее на 50 м, а в тех погодных условиях видимость была только 16 м.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года у горы Холатчахль и безымянной высоты на Северном Урале.

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